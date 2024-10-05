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АПЛ. Манчестер Сити - Фулхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Ковачич в ударе

АПЛ. Манчестер Сити - Фулхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 7-м туре АПЛ "Манчестер Сити" и "Фулхэм" выдали результативный матч. Хозяева традиционно много владели мячом и искали Холанда в атаке. Но сегодня вместо него забивали Ковачич (дубль) и Доку.

"Фулхэм" делал все, что мог - забить 2 гола на "Этихаде“ тоже не так просто. Гости могли забивать еще, однако их реализация была хуже соперника.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Манчестер Сити" - "Фулхэм“ 3:2

Голы: Ковачич (32, 47), Доку (82) - Перейра (26), Родриго Мунис (89)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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