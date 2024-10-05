АПЛ. Манчестер Сити - Фулхэм 3:2. Видео голов и обзор матча
Ковачич в ударе
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 7-м туре АПЛ "Манчестер Сити" и "Фулхэм" выдали результативный матч. Хозяева традиционно много владели мячом и искали Холанда в атаке. Но сегодня вместо него забивали Ковачич (дубль) и Доку.
"Фулхэм" делал все, что мог - забить 2 гола на "Этихаде“ тоже не так просто. Гости могли забивать еще, однако их реализация была хуже соперника.
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
"Манчестер Сити" - "Фулхэм“ 3:2
Голы: Ковачич (32, 47), Доку (82) - Перейра (26), Родриго Мунис (89)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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