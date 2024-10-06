Серия А. Ювентус - Кальяри 1:1. Видео голов и обзор матча
Забивали только с пенальти
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 7-м туре Серии А "Ювентус" упустил победу над "Кальяри". На гол Влаховича с пенальти в первом тайме, гости ответили голом Марина с пенальти во втором тайме.
Туринцы теперь с тремя очками отставания от первого места, а островитяне в одном очке от зоны вылета.
Серия А. Седьмой тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Кальяри“ 1:1
Голы: Влахович 15 (пен.) - Марин 88 (пен.)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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