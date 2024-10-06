Серия А. Ювентус - Кальяри 1:1. Видео голов и обзор матча

В 7-м туре Серии А "Ювентус" упустил победу над "Кальяри". На гол Влаховича с пенальти в первом тайме, гости ответили голом Марина с пенальти во втором тайме.

Туринцы теперь с тремя очками отставания от первого места, а островитяне в одном очке от зоны вылета.

Серия А. Седьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри“ 1:1

Голы: Влахович 15 (пен.) - Марин 88 (пен.)