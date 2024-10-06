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Серия А. Ювентус - Кальяри 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Забивали только с пенальти

Серия А. Ювентус - Кальяри 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 7-м туре Серии А "Ювентус" упустил победу над "Кальяри". На гол Влаховича с пенальти в первом тайме, гости ответили голом Марина с пенальти во втором тайме.

Туринцы теперь с тремя очками отставания от первого места, а островитяне в одном очке от зоны вылета.

Серия А. Седьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри“ 1:1

Голы: Влахович 15 (пен.) - Марин 88 (пен.)

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Ювентус (Турин) Серия А Кальяри
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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