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АПЛ. Челси - Ноттингем 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

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АПЛ. Челси - Ноттингем 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 7-м туре АПЛ "Челси" дома не сумел одолеть "Ноттингем". В первом тайме лондонцы почти не покидали половину поля соперника, но прорвать оборону не удалось.

Во второй части игры ситуация особо не изменилась - атаки хозяев и низкий блок гостей. Интересно, что открыли счет именно футболисты "Ноттингема". Однако довольно быстро Мадуэке восстановил равновесие. В дальнейшем вырвать победу должны были обе команды, но мастерство голкиперов не дало этого сделать. В итоге - 1:1.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" - "Ноттингем Форест“ 1:1

Голы: Мадуэке (57) - Вуд (50)

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Ноттингем Форест Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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