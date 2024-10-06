АПЛ. Челси - Ноттингем 1:1. Видео голов и обзор матча
Боевая игра
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 7-м туре АПЛ "Челси" дома не сумел одолеть "Ноттингем". В первом тайме лондонцы почти не покидали половину поля соперника, но прорвать оборону не удалось.
Во второй части игры ситуация особо не изменилась - атаки хозяев и низкий блок гостей. Интересно, что открыли счет именно футболисты "Ноттингема". Однако довольно быстро Мадуэке восстановил равновесие. В дальнейшем вырвать победу должны были обе команды, но мастерство голкиперов не дало этого сделать. В итоге - 1:1.
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Челси" - "Ноттингем Форест“ 1:1
Голы: Мадуэке (57) - Вуд (50)
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