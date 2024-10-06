АПЛ. Брайтон - Тоттенхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

В 7-м туре АПЛ "Брайтон" в красивом стиле одолел "Тоттенхэм". Гости забили в первом тайме 2 гола и со "спокойной душой" ушли на перерыв. Однако в следующей 45-минутке "чайки расправили крылья". Воспользовавшись ошибками в обороне, "Брайтон" совершил камбэк - 3 гола и победа.

Лондонцы в десятый раз в истории выступлений в АПЛ уступили, ведя в счете минимум в два мяча. Они стали первым клубом, который достиг такой отметки.

Английская Премьер-лига, седьмой тур

6 октября, 18:30. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Брайтон" - "Тоттенхэм“ 3:2

Голы: Минте 48, Рюттер 58, Уэлбек 66 - Джонсон 23, Мэддисон 37