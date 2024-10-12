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Лига наций. Хорватия - Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Кое-кто проиграл в третий раз подряд

Лига наций. Хорватия - Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 3-м туре Лиги наций сборная Хорватии справилась с Шотландией. Хозяева имели небольшое игровое преимущество, что превратилось в итоговый результат - 2:1.

Шотландцы остаются с нулем в графе "очки". Хорваты выходят на второе место с 6-ю зачетными пунктами. Результат игры Португалии и Польши станет известен позже.

Лига наций, дивизион А

Группа 1, третий тур

"Максимир" (Загреб)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Хорватия - Шотландия 2:1

Голы: Матанович 36, Крамарич 70 - Кристи 33

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Хорватия Шотландия Лига Наций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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