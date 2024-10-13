Дебют Почеттино. США - Панама 2:0. Видеообзор матча
Динамовец Герреро забить не смог
Фото: Збірна США
Маурисио Почеттино провел первый матч во главе сборной США в роли главного тренера. В контрольном матче американцы одолели Панаму - 2:0.
В составе гостей 69 минут отыграл нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро. Это был его 15-й матч за сборную Панамы (имеет 1 гол).
Контрольный матч
США - Панама 2:0
Голы: Муса, 49, Пепи, 90+4.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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