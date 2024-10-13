Лига наций. Финляндия - Англия 1:3. Видео голов и обзор матча

В 4-м туре Лиги наций сборная Англии на выезде одолела Финляндию. На 18-й минуте счет открыл Кейн. После этого его команда сознательно отдала мяч сопернику, чтобы выбегать в контратаки.

Во втором тайме англичане улучшили результат, забив еще 2 мяча. Гол Финляндии в конце встречи на результат уже не влиял. Индивидуальное мастерство гостей приносит им победу.

Лига Наций. Лига В. Группа 2, четвертый тур

Стадион: "Олимпийский" (Хельсинки)

Главный судья: Гиорги Круашвили (Грузия)

Финляндия - Англия 1:3

Голы: Хосконен (87) - Грилиш (18), Александер-Арнолд (74), Райс (84)