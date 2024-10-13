Последний аккорд Петракова. Армения - Северная Македония 0:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Позитива было мало
Фото: Вірменія
В 4-м туре Лиги наций сборная Армении проиграла Северной Македонии. Неутешительный результат привел к увольнению главного тренера хозяев Александра Петракова.
Северная Македония с большим отрывом возглавляет группу (10 очков). Армяне сейчас на 2-й позиции с 4-мя баллами.
Лига наций. 4 тур
13.10.2024. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна (Ереван)
Армения - Северная Македония 0:2
Голы: Миовски 72, Алими 85
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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