Первое поражение Почеттино у руля сборной США, Канада еле обыграла Панаму. Видеообзор товарищеских матчей
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Сборная США потерпела первое поражение под руководством аргентинского тренера Маурисио Почеттино. "Звёздно-полосатые" на выезде уступили Мексике со счётом 0:2.
Мексика - США 2:0
Голы: Хименес 22, Уэрта 49
В другом спарринге Канада с трудом дома победила Панаму.
Стоит отметить, что нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро провел всю игру на скамейке запасных.
Канада - Панама 2:1
Голы: Ларин 44, Дэвид 87 - Нельсон 69
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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