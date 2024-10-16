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Первое поражение Почеттино у руля сборной США, Канада еле обыграла Панаму. Видеообзор товарищеских матчей

Видео (зарубеж)
Первое поражение Почеттино у руля сборной США, Канада еле обыграла Панаму. Видеообзор товарищеских матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная США потерпела первое поражение под руководством аргентинского тренера Маурисио Почеттино. "Звёздно-полосатые" на выезде уступили Мексике со счётом 0:2.

Мексика - США 2:0

Голы: Хименес 22, Уэрта 49

В другом спарринге Канада с трудом дома победила Панаму.

Стоит отметить, что нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро провел всю игру на скамейке запасных.

Канада - Панама 2:1

Голы: Ларин 44, Дэвид 87 - Нельсон 69

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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