Бундеслига. Байер - Айнтрахт 2:1. Видео голов и обзор матча
Один из центральных матчей тура
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный матч раннего субботнего слота в Бундеслиге. Леверкузенский "Байер" встречался с "Айнтрахтом".
В первой части первого тайма хозяева получили право на пенальти, после сбития Адли в штрафной. Но "Байер" свой шанс не реализовал — Трапп оставил ворота сухими.
Спустя 7 минут право на пенальти получил "Айнтрахт". Мармош реализовал удар и гости вышли вперёд. Но ненадолго. Ведь на 25 минуте "Байер" сравнял счёт.
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Во втором тайме Бонифейс реабилитировался за незабитый пенальти и вывел хозяев вперёд.
В турнирной таблице "Байер" сейчас на 4 месте, "Айнтрахт" - на одну позицию ниже.
7 тур Бундеслиги. Леверкузен. "Бай-Арена"
"Байер" 2:1 "Айнтрахт"
Голы: Андрих (25), Бонифейс (72) - Мармош (16, пен)
Видеообзор матча:
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