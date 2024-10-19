"Саутгемптон" установил клубный антирекорд в АПЛ. Поражение "Лестеру" (2:3) стало 21 матчем без побед для "Саутгемптона".

По сообщениям BBC Sport, это их самая длинная безвыиграшная серия в истории высшего дивизиона.

В матче против "Лестера", "святые" в первом тайме нанесли 4 удара в створ и вели со счётом 2:0. Но во втором тайме "Лестер" "откамбечился", забив 3 гола.

Сейчас "Саутгемптон" занимает последнее 20 место в АПЛ, набрав одно очко в матче против "Ипсвич Тауна".



