Осимхен повторил легендарный гол Кобина. ВИДЕО

В матче 9-го тура Суперлиги Турции "Галатасарай" на выезде разгромил "Антальяспор" (3:0). Последний гол, уже в компенсированное время, забил Виктор Осимхен.

Нигериец отметился ударом через себя, или так называемой "бисиклетой". Точно так же, как когда-то забил легендарный украинский футболист Василий Кобин за "Металлист".

После 9 туров Суперлиги Турции "Галатасарай" занимает 1-е место в таблице. Для Осимхена это был 3-й гол в сезоне.