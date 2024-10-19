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Осимхен повторил легендарный гол Кобина. ВИДЕО

Видео (зарубеж)

Витя-бисиклета

Осимхен повторил легендарный гол Кобина. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 9-го тура Суперлиги Турции "Галатасарай" на выезде разгромил "Антальяспор" (3:0). Последний гол, уже в компенсированное время, забил Виктор Осимхен.

Нигериец отметился ударом через себя, или так называемой "бисиклетой". Точно так же, как когда-то забил легендарный украинский футболист Василий Кобин за "Металлист".

После 9 туров Суперлиги Турции "Галатасарай" занимает 1-е место в таблице. Для Осимхена это был 3-й гол в сезоне.

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Василий Кобин Галатасарай (Стамбул) Виктор Осимхен
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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