Осимхен повторил легендарный гол Кобина. ВИДЕО
Витя-бисиклета
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 9-го тура Суперлиги Турции "Галатасарай" на выезде разгромил "Антальяспор" (3:0). Последний гол, уже в компенсированное время, забил Виктор Осимхен.
Нигериец отметился ударом через себя, или так называемой "бисиклетой". Точно так же, как когда-то забил легендарный украинский футболист Василий Кобин за "Металлист".
Осімхен! pic.twitter.com/kzmlUSonzu— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) October 19, 2024
После 9 туров Суперлиги Турции "Галатасарай" занимает 1-е место в таблице. Для Осимхена это был 3-й гол в сезоне.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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