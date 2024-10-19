Серия А. Милан - Удинезе 1:0. Видео гола и обзор матча
Хозяева длительное время играли в меньшинстве
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" одержал важную победу в 8-м туре Серии А. Игра против "Удинезе" оказалась непростой. На 13-й минуте Чуквуезе забил единственный гол в матче.
С 29-й минуты миланцы остались в меньшинстве из-за удаления Рейндерса. Гости даже смогли на 2 гола, однако оба были не засчитаны благодаря VAR. В обоих моментах имели место офсайды.
Серия А. Восьмой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Удинезе“ 1:0
Гол: Чуквуэзе 13
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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