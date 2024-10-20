АПЛ. Борнмут - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча
Первое поражение "канониров" в сезоне
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" впервые с апреля 2024 года проиграл. Прервалась серия из 16 беспроигрышных матчей.
В первом тайме "Арсенал" не нанёс ударов в створ, в отличии от "Борнмута", которые ударили дважды. Но гости остались в меньшинстве уже на 30 минуте, когда Салиба совершил фол последней надежды и судья удалил его с поля. Тренер "Арсенала" Микель Артета заменил нападающего Стерлинга на защитника Кивиора.
Во втором тайме "Борнмут" сделал замены, которые сработали. Кристи и Клюйверт, вышедшие на 63 минуте позабивали голы. Клюйверт также отметился голевой передачей. Лондонцы пытались усилить игру своими заменами, но было поздно.
"Борнмут" в турнирной таблице расположился на 10 месте с 11 очками. "Арсенал" - на третьем месте.
8 тур АПЛ. Борнмут. "Виталити"
"Борнмут" 2:0 "Арсенал
Голы: Кристи (70), Клюйверт (79, пенальти)
Видеообзор матча:
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