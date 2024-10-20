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Серия А. Эмполи - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Пенальти приносит 3 очка

Серия А. Эмполи - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Наполи" одержал выстраданную выездную победу над "Эмполи“. Матч складывался для команды Конте очень тяжело. Хозяева заставили "Наполи" сесть в оборону, и вполне могли рассчитывать на гол.

Однако забили именно гости. В этом им помог соперник, сфоливший на пенальти. "Наполи" добывает тяжелые и важные 3 очка.

Серия А. Восьмой тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Наполи“ 0:1

Гол: Кварацхелия 63 (пен.)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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