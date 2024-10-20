Серия А. Эмполи - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча
Пенальти приносит 3 очка
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" одержал выстраданную выездную победу над "Эмполи“. Матч складывался для команды Конте очень тяжело. Хозяева заставили "Наполи" сесть в оборону, и вполне могли рассчитывать на гол.
Однако забили именно гости. В этом им помог соперник, сфоливший на пенальти. "Наполи" добывает тяжелые и важные 3 очка.
Серия А. Восьмой тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Наполи“ 0:1
Гол: Кварацхелия 63 (пен.)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Надаль получил безумно дорогой подарок от организаторов турнира в Саудовской Аравии. Фото
- Олег Голодюк: Только начинаю говорить о Рухе, и у меня сразу поднимается пульс
- Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam
- Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн