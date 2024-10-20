Серия А. Эмполи - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

"Наполи" одержал выстраданную выездную победу над "Эмполи“. Матч складывался для команды Конте очень тяжело. Хозяева заставили "Наполи" сесть в оборону, и вполне могли рассчитывать на гол.

Однако забили именно гости. В этом им помог соперник, сфоливший на пенальти. "Наполи" добывает тяжелые и важные 3 очка.

Серия А. Восьмой тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Наполи“ 0:1

Гол: Кварацхелия 63 (пен.)