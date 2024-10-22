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Молодёжная Лига Чемпионов. Арсенал – Шахтёр 0:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Украинская команда увезла из Лондона победу

Молодёжная Лига Чемпионов. Арсенал – Шахтёр 0:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтёр" победил во втором матче из трёх в Молодёжной Лиге Чемпионов.

В первом тайме хозяева поля почти всё время владели мячом, 3 раза из 6 ударили по воротам. Но попытки были безуспешны. Украинский клуб один раз ударил по воротам "Арсенала" и это был гол. Забил защитник Валентин Гановский на 14 минуте.

Вторую половину матча молодёжный "Арсенал" тоже превосходил "Шахтёр". Футболисты лондонского клуба дважды ударили по воротам, но вратарь Ростислав Баглай стоял уверенно и не пропустил.

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"Шахтёр" увёз из Лондона победу, но лишился полузащитника Василия Бундаша, получившего красную карточку на последних минутах.

В данный момент "Шахтёр" занимает 11 место в общей таблице Лиги.

3 тур, Лондон, "Мидоу"

"Арсенал" 0:1 "Шахтёр"

Голы: Гановский (14)

Видеообзор матча:

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Источник:
ФК Шахтёр
Опубликовал: Владислав Прийменко
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