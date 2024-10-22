Лига Чемпионов. Милан – Брюгге 3:1. Видео голов и обзор матча

"Милан" на домашнем поле одержал первую победу в Лиге Чемпионов и сравнялся по очкам с "Брюгге".

В первом тайме бельгийский клуб превосходил "Милан". Нанесли 7 ударов из которых 4 – в створ. Итальянский клуб нанёс 2 удара из которых один стал голом. Отметился Пулишич на 34-й минуте, сухим листом!

Уже на 40-й минуте игроки "Брюгге" остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник Онидика.

В начале второго тайма тренер бельгийской команды сделал 2 замены, которые сработали. Саббе после передачи Ветлесена сравнял счёт. Фонсека ответил так же.

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На 60-й минуте вышли Окафор и Чуквуезе. Окафор спустя минуту отдал ассист на Рейндерса и "Милан" вышел вперёд. Через 10 минут Рейндерс уже после передачи Чуквуезе оформил дубль.

Вышедший Камарда мог сделать счёт разгромным, но видеоассистенты увидели офсайд.

"Милан" одержал первую победу и набрал 3 очка. "Брюгге" потерпел второе поражение в турнире.

3 тур Лиги Чемпионов. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" 3-1 "Брюгге"

Голы: Пулишич (24), Рейндерс (61, 71) – Саббе (51)

Видеообзор матча: