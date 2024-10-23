Лига Европы. Брага – Будё/Глимт 1:2. Видео голов и обзор матча
Норвежский клуб продолжает показывать характер
Фото: FK Bodø/Glimt
"Будё/Глимт" одержал первую победу в гостях.
В первом тайме "Брага" превосходила норвежский клуб по ударам в створ. Португальцы нанесли 3 удара по воротам соперника, гости же подобным не ответили. Первый тайм закончился сухой ничьей.
Уже во втором тайме "Будё/Глимт" поразил ворота хозяев. На 53-й минуте отметился Эвьен. "Брага" ответила на 64-й минуте голом Ниакате. Спустя 3 минуты хозяева остались в меньшинстве. Автор гола получил вторую жёлтую карточку.
Футболисты норвежского клуба дожали "Брагу" на 90+4-й минуте. Тогда после углового забил Нельсон. Первая победа "Будё/Глимт" в гостях и первое поражение "Браги".
Лига Европы. Третий тур. Групповой этап Лиги Европы
"Брага" - "Будё/Глимт" 1:2
Голы: Ниакате (64) – Эвьен (53), Нельсон (90+4)
Видеообзор матча:
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