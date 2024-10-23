ЛЧ. Брест - Байер 1:1. Видеообзор и голы матча

Первая ничья для обоих клубов.

Первый тайм команды провели ударами в створ и голами. Сначала забил немецкий клуб. Флориан Вирц открыл счёт после передачи Хоффмана. Через 15 минут "Брест" сравнял счёт. После передачи Камары забил Леес-Мелу. Для полузащитника это первый гол после возвращения на поле.

Второй тайм запомнился жёлтыми карточками. 5 карточек получили обе команды на поле, а "Байер" ещё 2 вне поля: Хаби Алонсо и Гранит Джака. Больше голов не было.

У "Бреста" и "Байера" 7 очков в турнирной таблице и они, на момент написания обзора, находятся на 4 и 5 местах.

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Лига Чемпионов. Третий тур. Групповой этап Лиги Чемпионов.

"Брест" - "Байер" 1:1

Голы: Леес-Мелу (39) — Вирц (24)

Видеообзор матча: