АПЛ. Челси - Ньюкасл 2:1. Видео голов и обзор матча

Лондонский "Челси" добыл тяжелые 3 очка в матче 9-го тура АПЛ против "Ньюкасла". Первый тайм завершился ничьей, с определенной инициативой хозяев. На старте второй части игры Палмер оформил гол, который стал победным.

"Синие" поднимаются на 4-е место в турнирной таблице (по крайней мере по состоянию на данный момент). "Сороки", в свою очередь, остаются 12-ми.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" - "Ньюкасл“ 2:1

Голы: Джексон (18), Палмер (47) - Исак (32)