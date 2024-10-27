АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Хэму“ в 9-м туре АПЛ. Команда Тен Хага полностью переиграла соперника в первом тайме, однако забить не смогла. Во второй части игры положение на поле выровнялось. Возникало немало моментов, больше из которых сумели реализовать хозяева.

Итоговый счет - 2:1. Коллективы имеют теперь по 11 очков, находясь во второй части турнирной таблицы АПЛ.

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед“ 2:1

Голы: Саммервилл 74, Боуэн 90+2 (пен.) - Каземиро 81