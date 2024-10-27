АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча
Дьяволы - уже давно не дьяволы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Хэму“ в 9-м туре АПЛ. Команда Тен Хага полностью переиграла соперника в первом тайме, однако забить не смогла. Во второй части игры положение на поле выровнялось. Возникало немало моментов, больше из которых сумели реализовать хозяева.
Итоговый счет - 2:1. Коллективы имеют теперь по 11 очков, находясь во второй части турнирной таблицы АПЛ.
Английская Премьер-лига, девятый тур
"Лондон Стедиум"
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед“ 2:1
Голы: Саммервилл 74, Боуэн 90+2 (пен.) - Каземиро 81
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Должны вернуться к ситуации, которая была 24 февраля 2022": Ермак рассказал, какие условия возможных переговоров с РФ
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн