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АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Дьяволы - уже давно не дьяволы

АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Хэму“ в 9-м туре АПЛ. Команда Тен Хага полностью переиграла соперника в первом тайме, однако забить не смогла. Во второй части игры положение на поле выровнялось. Возникало немало моментов, больше из которых сумели реализовать хозяева.

Итоговый счет - 2:1. Коллективы имеют теперь по 11 очков, находясь во второй части турнирной таблицы АПЛ.

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед“ 2:1

Голы: Саммервилл 74, Боуэн 90+2 (пен.) - Каземиро 81

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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