Бундеслига. Бохум - Бавария 0:5. Видео голов и обзор матча
Одно наслаждение
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В довольно легкой форме "Бавария" разгромила на выезде "Бохум". Таким образом команда реабилитировалась перед болельщиками после поражения "Барселоне".
После этого тура "Бавария" выходит на 1-е место таблицы, а "Бохум" остается на последнем.
Бундеслига. 8-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум - Бавария 0:5
Голы: Олисе 16, Мусиала 26, Кейн 57, Сане 65, Коман 71
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Источник:Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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