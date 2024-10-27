Бундеслига. Бохум - Бавария 0:5. Видео голов и обзор матча

В довольно легкой форме "Бавария" разгромила на выезде "Бохум". Таким образом команда реабилитировалась перед болельщиками после поражения "Барселоне".

После этого тура "Бавария" выходит на 1-е место таблицы, а "Бохум" остается на последнем.

Бундеслига. 8-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум - Бавария 0:5

Голы: Олисе 16, Мусиала 26, Кейн 57, Сане 65, Коман 71