АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча
Где-то радуется Манчестер Сити
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В равном поединке "Арсенал" и "Ливерпуль" оформили ничью. Матч 9-го тура АПЛ принес 4 гола. Гостям постоянно приходилось отыгрываться, и в конце концов частично им это удалось.
Вершина турнирной таблицы АПЛ выглядит так: "Манчестер Сити" (23 очка), "Ливерпуль“ (22), "Арсенал“ (18).
Английская Премьер-лига, девятый тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Арсенал" - "Ливерпуль“ 2:2
Голы: Сака 9, Мерино 43 - ван Дейк 18, Салах 81
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива
- Украинское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- АПЛ. Челси - Ньюкасл 2:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн