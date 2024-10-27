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АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Где-то радуется Манчестер Сити

АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В равном поединке "Арсенал" и "Ливерпуль" оформили ничью. Матч 9-го тура АПЛ принес 4 гола. Гостям постоянно приходилось отыгрываться, и в конце концов частично им это удалось.

Вершина турнирной таблицы АПЛ выглядит так: "Манчестер Сити" (23 очка), "Ливерпуль“ (22), "Арсенал“ (18).

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Арсенал" - "Ливерпуль“ 2:2

Голы: Сака 9, Мерино 43 - ван Дейк 18, Салах 81

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Арсенал (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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