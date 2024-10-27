Серия А. Интер - Ювентус 4:4. Видео голов и обзор матча
Такого мало кто ожидал
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В центральном матче 9-го тура Серии А "Интер" и "Ювентус" выдали головокружительную сверхрезультативную ничью. Команды забили на двоих аж 8 голов.
Туринцы не были фаворитами, а также уступали по ходу встречи 2:4, однако сумели уехать домой с одним очком. Они занимают 3-е место в турнирной таблице, имея 17 баллов. "Интер" - второй, с 18-ю очками.
Серия А. Девятый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Ювентус“ 4:4
Голы: Зелинский 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян 35, Думфриз 53 - Влахович 20, Веа 26, Йилдиз 73, 82
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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