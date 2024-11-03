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Серия А. Наполи – Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

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Серия А. Наполи – Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" в 11-м туре Серии А принимал "Аталанту".

В первом тайме команды по 5 раз ударили по воротам соперника. И если удар "Наполи" Карнесекки парировал, то "Аталанта" забила после двух ударов. Адемола Лукман после передачи Шарля де Кетеларе огорчил Мерета дважды. Гости ушли на перерыв с преимуществом.

Вторую 45-минутку "Наполи" пытался спасти игру, но "Аталанта" не останавливалась. Снова были удары, сейвы. Удар Ретеги на 90+2 минуте поставил жирную точку в поединке.

"Аталанта" с 22 очками поднялась на второе место до матча "Интера". "Наполи" остался лидером с 25 очками.

Серия А. 11-й тур. Неаполь.

"Наполи" - "Аталанта" 0:3

Голы: Лукман (10, 31), Ретеги (90+2).

Видеообзор матча:

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Владислав Прийменко
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