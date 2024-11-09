АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча
Команда Гвардиолы снова уступает
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" терпит четвертое подряд поражение. Сегодня команда уступила "Брайтону". Казалось, "горожане" контролировали игру в первом тайме, повели в счете.
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Однако во второй части матча "Брайтон" заметно начал давить. В конце концов это привело к их двум забитым мячам. Хозяева забирают все очки у действующего чемпиона.
Английская Премьер-лига, 11 тур
"Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Сэмюэль Берротт
"Брайтон" - "Манчестер Сити“ 2:1
Голы: Жоао Педро 78, О'Райли 83 - Холанд 23
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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