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АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Команда Гвардиолы снова уступает

АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" терпит четвертое подряд поражение. Сегодня команда уступила "Брайтону". Казалось, "горожане" контролировали игру в первом тайме, повели в счете.

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Однако во второй части матча "Брайтон" заметно начал давить. В конце концов это привело к их двум забитым мячам. Хозяева забирают все очки у действующего чемпиона.

Английская Премьер-лига, 11 тур

"Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

"Брайтон" - "Манчестер Сити“ 2:1

Голы: Жоао Педро 78, О'Райли 83 - Холанд 23

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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