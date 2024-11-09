АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" терпит четвертое подряд поражение. Сегодня команда уступила "Брайтону". Казалось, "горожане" контролировали игру в первом тайме, повели в счете.

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Однако во второй части матча "Брайтон" заметно начал давить. В конце концов это привело к их двум забитым мячам. Хозяева забирают все очки у действующего чемпиона.

Английская Премьер-лига, 11 тур



"Амекс Стэдиум" (Брайтон)



Главный арбитр: Сэмюэль Берротт



"Брайтон" - "Манчестер Сити“ 2:1



Голы: Жоао Педро 78, О'Райли 83 - Холанд 23