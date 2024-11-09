Ярмолюк против Забарного. Брентфорд - Борнмут 3:2. Видео голов и обзор матча

В 11-м туре АПЛ "Брентфорд" на своем поле сумел одолеть крепкий "Борнмут". Ровная игра в первом тайме подтвердилась результатом - по одному забитому мячу.

Во втором тайме лучшие моменты создавали хозяева, поэтому именно они сумели установить преимущество в счете. Попытки отыграться от "Борнмута" выглядели неубедительными.

В игре приняли участие украинцы. За хозяев на 80-й минуте вышел на поле Егор Ярмолюк. За "вишенок" весь поединок отыграл Илья Забарный.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Брентфорд" - "Борнмут“ 3:2

Голы: Висса (27, 58), Дамсгор (50) - Эванилсон (17), Клюйверт (49)