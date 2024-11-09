Ярмолюк против Забарного. Брентфорд - Борнмут 3:2. Видео голов и обзор матча
Результативная игра
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 11-м туре АПЛ "Брентфорд" на своем поле сумел одолеть крепкий "Борнмут". Ровная игра в первом тайме подтвердилась результатом - по одному забитому мячу.
Во втором тайме лучшие моменты создавали хозяева, поэтому именно они сумели установить преимущество в счете. Попытки отыграться от "Борнмута" выглядели неубедительными.
В игре приняли участие украинцы. За хозяев на 80-й минуте вышел на поле Егор Ярмолюк. За "вишенок" весь поединок отыграл Илья Забарный.
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
"Брентфорд" - "Борнмут“ 3:2
Голы: Висса (27, 58), Дамсгор (50) - Эванилсон (17), Клюйверт (49)
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