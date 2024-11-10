Тенденция на ассисты вратарей продолжается. Фиорентина – Верона 3:1. Видео голов и обзор матча

"Фиорентина" победила "Верону" в 12-м туре Серии А.

В первом тайме команды обменялись голами. На забитый мяч нападающего "Фиорентины" Кена на 4-й минуте, ответил Сердар на 16-й минуте. Команды продолжали бить по воротам, но всё мимо.

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Вторая 45-минутка прошла под "доминированием" "Фиорентины". 8 ударов, с которых 5 в створ. Второй гол хозяев поля случился на 59-й минуте. Дублем отметился Кен. А уже на 90+2 минуте после передачи де Хеа он оформил хет-трик.

Сейчас "Фиорентина" занимает 3-е место в Серии А с 25-ю набранными балами. "Верона" на 14-м месте с 12-ю баллами

Серия А, 12-й тур, Флоренция

"Фиорентина" - "Верона" 3:1

Голы: Кен (4, 59, 90+2) – Сердар (18)

Видеообзор матча: