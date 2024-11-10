АПЛ. Тоттенхэм - Ипсвич 1:2. Видео голов и обзор матча
Сенсация тура
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Тоттенхэм" ярко победил крепкую "Астон Виллу" (4:1), а сегодня уступил скромному "Ипсвичу". Провальный первый тайм с двумя пропущенными голами сыграл свою роль.
Давление лондонцев в следующей 45-минутке принесло им лишь 1 гол. Таким образом команда Постекоглу отдает гостям все очки.
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
"Тоттенхэм" - "Ипсвич“ 1:2
Голы: Бентанкур (69) - Смодич (31), Дилеп (43)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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