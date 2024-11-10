АПЛ. Челси - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

Настоящее футбольное наслаждение подарили "Челси" и "Арсенал" в очном матче. Лондонское дерби получилось зажигательным, эффектным и боевым.

Высокие скорости и желание побеждать от всех участников встречи не могли не радовать. Первый тайм голов не принес, но во втором команды обменялись точными ударами. Мячи Мартинелли и Нету фиксируют ничью.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" - "Арсенал“ 1:1

Голы: Нету (70) - Мартинелли (60)