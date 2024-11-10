АПЛ. Челси - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча
Центральный поединок тура
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Настоящее футбольное наслаждение подарили "Челси" и "Арсенал" в очном матче. Лондонское дерби получилось зажигательным, эффектным и боевым.
Высокие скорости и желание побеждать от всех участников встречи не могли не радовать. Первый тайм голов не принес, но во втором команды обменялись точными ударами. Мячи Мартинелли и Нету фиксируют ничью.
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Челси" - "Арсенал“ 1:1
Голы: Нету (70) - Мартинелли (60)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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