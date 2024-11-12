Украинский футболист забил красивый гол в аматорском чемпионате Польши. Видео
Красота!
metalist1925.com
Украинский футболист забил красивый гол в аматорском чемпионате Польши.
В видео, попавшем в социальную сеть X видно, как команда украинца бежит в атаку. Украинец вблизи ворот забивает гол "ножницами".
Момент попал на видео
Аматорська ліга Польщі. Гол українського футболіста pic.twitter.com/Um8nxxwDMe— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 12, 2024
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