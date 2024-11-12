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Украинский футболист забил красивый гол в аматорском чемпионате Польши. Видео

Видео (зарубеж)

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Украинский футболист забил красивый гол в аматорском чемпионате Польши. Видео

metalist1925.com

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский футболист забил красивый гол в аматорском чемпионате Польши.

В видео, попавшем в социальную сеть X видно, как команда украинца бежит в атаку. Украинец вблизи ворот забивает гол "ножницами".

Момент попал на видео

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