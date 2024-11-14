Лига Наций. Казахстан – Австрия 0:2. Видео голов и обзор матча
Группа В3
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Казахстана почти год не побеждает.
В первом тайме хозяева остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Александр Марочкин. Австрия в первом тайме забила два гола в течении 10-ти минут и ушла на перерыв с преимуществом. Казахстан один раз ударил в створ и это был сейв Шлагера.
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Австрия продолжила бить по воротам и во втором тайме. Из 10 ударов три австрийцы сделали в створ. Казахстан же ни разу не пробил.
Сборная Австрии до матча "Словения – Норвегия" возглавляет таблицу с 10-ю очками, Казахстан уже понизился в Лигу С.
Лига Наций. 5-й тур. Группа В3
Казахстан – Австрия 0:2
Голы: Баумгартнер (15), Грегорич (25)
Видеообзор матча
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