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Лига наций. Турция - Уэльс 0:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

На последних минутах турки не реализовали пенальти

Лига наций. Турция - Уэльс 0:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Вничью сыграли сборные Турции и Уэльса в рамках 5-го тура Лиги наций. Поединок прошел при тотальном игровом преимуществе хозяев, однако реализовать хотя бы один момент не удалось. К слову, турки нанесли 25 ударов, а их соперники - 4.

На 89-й минуте Актюркоглу получил прекрасную возможность таки принести победу команде, реализовав пенальти. Однако, даже здесь не повезло - мяч полетел в штангу. 0:0 - Турция остается в лидерах группы, Уэльс - на второй позиции.

Лига Наций. Лига В. Группа 4, пятый тур

Стадион: "Кадир Хас" (Кайсери)

Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Турция - Уэльс 0:0

Нереализованный пенальти: Актюркоглу, 89

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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