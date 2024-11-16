Лига наций. Турция - Уэльс 0:0. Видеообзор матча
На последних минутах турки не реализовали пенальти
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вничью сыграли сборные Турции и Уэльса в рамках 5-го тура Лиги наций. Поединок прошел при тотальном игровом преимуществе хозяев, однако реализовать хотя бы один момент не удалось. К слову, турки нанесли 25 ударов, а их соперники - 4.
На 89-й минуте Актюркоглу получил прекрасную возможность таки принести победу команде, реализовав пенальти. Однако, даже здесь не повезло - мяч полетел в штангу. 0:0 - Турция остается в лидерах группы, Уэльс - на второй позиции.
Лига Наций. Лига В. Группа 4, пятый тур
Стадион: "Кадир Хас" (Кайсери)
Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Турция - Уэльс 0:0
Нереализованный пенальти: Актюркоглу, 89
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