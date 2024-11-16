Лига наций. Турция - Уэльс 0:0. Видеообзор матча

Вничью сыграли сборные Турции и Уэльса в рамках 5-го тура Лиги наций. Поединок прошел при тотальном игровом преимуществе хозяев, однако реализовать хотя бы один момент не удалось. К слову, турки нанесли 25 ударов, а их соперники - 4.

На 89-й минуте Актюркоглу получил прекрасную возможность таки принести победу команде, реализовав пенальти. Однако, даже здесь не повезло - мяч полетел в штангу. 0:0 - Турция остается в лидерах группы, Уэльс - на второй позиции.

Лига Наций. Лига В. Группа 4, пятый тур

Стадион: "Кадир Хас" (Кайсери)

Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Турция - Уэльс 0:0

Нереализованный пенальти: Актюркоглу, 89