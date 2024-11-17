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Лига наций. Англия - Ирландия 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Лига наций. Англия - Ирландия 5:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций. Англия - Ирландия 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Англии в последнем матче Ли Карсли разгромила сборную Ирландии. Команда сохранила за собой первую строчку группы и прямой выход в дивизион А.

В первом тайме хозяева не знали что делать с низким блоком соперника. Как результат - отсутствие голов. Однако удаление Скейла в начале второго тайма решило судьбу матча. Англичане с легкостью вколотили 5 мячей, не оставив сопернику ни шанса.

Лига Наций. Лига В. Группа 2, шестой тур

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Эрик Ламбрехт (Бельгия)

Англия - Ирландия 5:0

Удаление: Скейлз (51)

Голы: Кейн (53, с пенальти), Гордон (56), Галлахер (58), Боуэн (76), Гарвуд-Беллис (79)

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Англия Ирландия Лига Наций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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