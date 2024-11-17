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С хет-триком Холанда. ЛН. Норвегия - Казахстан 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Было очень просто

С хет-триком Холанда. ЛН. Норвегия - Казахстан 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Норвегии заняла первое место в группе 3 и вышла в высший дивизион Лиги наций. Решающей точкой для установления лидерства стала уверенная победа над Казахстаном.

Хозяева полностью контролировали ход поединка, поэтому довели счет до разгромного. Отмечаем хет-трик неудержимого Холанда.

Лига Наций. Лига В. Группа 3, шестой тур

Стадион: "Уллевол" (Осло)

Главный арбитр: Яспер Вергот (Бельгия)

Норвегия - Казахстан 5:0

Голы: Холанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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