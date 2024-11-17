Подарок Норвегии. ЛН. Австрия - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча

В последнем туре Лиги наций вничью сыграли сборные Австрии и Словении. Хозяева долгое время вели в счете, и благодаря этому в "режиме онлайн" возглавляли группу. Однако гол словенцев в конце игры испортил все планы.

Австрия финиширует в квартете второй, имея 11 очков. Прямую путевку в дивизион А получила Норвегия, у которой 13 очков. Словния с 8-ю баллами находится на 3-й строчке, а Казахстан - последний (1 пункт).

Лига наций. 6 тур

17.11.2024. Эрнси Гаппель Штадион, Вена

Австрия - Словения 1:1

Голы: Шмид 27 - Гнезда Черин 81