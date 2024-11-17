  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Подарок Норвегии. ЛН. Австрия - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Подарок Норвегии. ЛН. Австрия - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Кое-кто потерял первое место

Подарок Норвегии. ЛН. Австрия - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнем туре Лиги наций вничью сыграли сборные Австрии и Словении. Хозяева долгое время вели в счете, и благодаря этому в "режиме онлайн" возглавляли группу. Однако гол словенцев в конце игры испортил все планы.

Австрия финиширует в квартете второй, имея 11 очков. Прямую путевку в дивизион А получила Норвегия, у которой 13 очков. Словния с 8-ю баллами находится на 3-й строчке, а Казахстан - последний (1 пункт).

Лига наций. 6 тур

17.11.2024. Эрнси Гаппель Штадион, Вена

Австрия - Словения 1:1

Голы: Шмид 27 - Гнезда Черин 81

По теме
yellow-arrow
С хет-триком Холанда. ЛН. Норвегия - Казахстан 5:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига наций. Англия - Ирландия 5:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Израиль – Бельгия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Австрия Словения Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости