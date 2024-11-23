Бундеслига. Бавария - Аугсбург 3:0. Видео голов и обзор матча
Хет-трик Кейна
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" одерживает уверенную победу над "Аугсбургом" благодаря хет-трику Кейна. Коллектив Компани полностью контролировал ход поединка, создавая один за другим опасные моменты.
Гости были вынуждены лишь защищаться. Полчаса времени им это удавалось, однако 2 пенальти и гол на последних секундах сделали свое дело.
Бундеслига, 11-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" - "Аугсбург" 3:0
Голы: Кейн 63 (п), 90+3 (п), 90+5
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Источник:Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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