Бундеслига. Бавария - Аугсбург 3:0. Видео голов и обзор матча

Мюнхенская "Бавария" одерживает уверенную победу над "Аугсбургом" благодаря хет-трику Кейна. Коллектив Компани полностью контролировал ход поединка, создавая один за другим опасные моменты.

Гости были вынуждены лишь защищаться. Полчаса времени им это удавалось, однако 2 пенальти и гол на последних секундах сделали свое дело.

Бундеслига, 11-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" - "Аугсбург" 3:0

Голы: Кейн 63 (п), 90+3 (п), 90+5