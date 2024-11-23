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Бундеслига. Бавария - Аугсбург 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Хет-трик Кейна

Бундеслига. Бавария - Аугсбург 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" одерживает уверенную победу над "Аугсбургом" благодаря хет-трику Кейна. Коллектив Компани полностью контролировал ход поединка, создавая один за другим опасные моменты.

Гости были вынуждены лишь защищаться. Полчаса времени им это удавалось, однако 2 пенальти и гол на последних секундах сделали свое дело.

Бундеслига, 11-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" - "Аугсбург" 3:0

Голы: Кейн 63 (п), 90+3 (п), 90+5

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Аугсбург
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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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