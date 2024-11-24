Очередная победа на домашнем поле. Боруссия Д – Фрайбург 4:0. Видеообзор матча

"Боруссия Д" продолжает побеждать на домашнем поле.

Первые 45 минут матча "Боруссия" и "Фрайбург" почти одинаково владели мячом. Но "жёлто-чёрные" нанесли 4 удара в створ, которые стали двумя голами. Гости не смогли ответить.

В середине второго тайма "Фрайбург" остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил полузащитник гостей Патрик Остерхаге. Ему на это понадобилось 5 минут. "Боруссия" продолжила атаковать. Нанесли 12 ударов, но всего лишь 3 в створ. На этот раз вратарь гостей вытащил только один удар.

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"Фрайбург" в конце матча потерял ещё одного игрока – на 90+3 минуте прямую красную карточку получил нападающий Джуниор Амаду.

"Боруссия" крупно побеждает и занимает 5-е место в турнирной таблице набрав 19 очков. "Фрайбург" - строчкой ниже с 17-ю очками.

Бундеслига, 11-й тур, Дортмунд

"Боруссия Д" - "Фрайбург" 4:0

Голы: Байер (7), Нмеча (40), Брандт (66), Байноу-Гиттенс (77)

Видеообзор матча: