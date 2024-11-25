Победа с характером. Байер – Хайденхайм 5:2. Видеообзор матча
В стиле Байера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" одержал крупную победу в Бундеслиге.
В первые 20 минут "Байер" на домашнем поле проигрывал "Ханденхайму" в 2 мяча. Команда Хаби Алонсо взяла себя в ноги и за 2 минуты оформила ничью в первом тайме. Причём вратарь гостевой команды сделал 4 сейва. Команды ушли на перерыв.
Во втором тайме гости не нанесли ударов по воротам "Байера", а хозяева продолжали искать путь к победе. 10 ударов, из них 4 в створ. В этот раз вратарь гостей Мюллер спас один раз.
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"Байер" совершает камбэк и переворачивает игру. "Ханденхайм" порадовали зрителей и своих фанатов.
В турнирной таблице "Байер" расположился на 4-м месте с 20-ю очками, "Ханденхайм" - на 15-м с 10-ю очками
Бундеслига, 11-й тур, Леверкузен
"Байер" - "Ханденхайм" 5:2
Голы: Паласиос (30), Шик (32, 52, 71), Джака (82) – Дорш (10), Хонсак (21)
Видеообзор матча:
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