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АПЛ. Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Дебют Аморима

АПЛ. Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче во главе "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим играет вничью с "Ипсвичем". Специалист сразу начал использовать схему 3-4-2-1, которую мы видели у "Спортинга".

Начало матча получилось потрясающим - гол Рашворда на 2-й минуте. Однако далее "трактористы" дали достойный бой, что вылилось в забитый мяч Хатчинсона. Словом, закономерная ничья.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ипсвич" - "Манчестер Юнайтед“ 1:1

Голы: Хатчинсон (43) - Рашфорд (2)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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