АПЛ. Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
Дебют Аморима
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче во главе "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим играет вничью с "Ипсвичем". Специалист сразу начал использовать схему 3-4-2-1, которую мы видели у "Спортинга".
Начало матча получилось потрясающим - гол Рашворда на 2-й минуте. Однако далее "трактористы" дали достойный бой, что вылилось в забитый мяч Хатчинсона. Словом, закономерная ничья.
АПЛ, 12-й тур
Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Ипсвич" - "Манчестер Юнайтед“ 1:1
Голы: Хатчинсон (43) - Рашфорд (2)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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