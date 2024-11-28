Ещё один гол Мудрика. Ханденхайм – Челси 0:2. Видеообзор матча
У Михаила Мудрика уже 3 гола в Лиге Конференций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 4-м туре Лиги Конференций в Германии встречались "Ханденхайм" и "Челси".
Лондонский клуб вышел на матч с украинцем Михаилом Мудриком, который до матча уже забил два гола и отдал 3 голевые передачи.
Первый тайм команды пытались пробить ворота друг-другу. Хозяева нанесли 6 ударов, 4 с которых пришлись по воротам Йоргенсена, а "Челси" - 5 ударов из 10. Но команды ушли на перерыв с нулями на табло.
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Следующие 45 минут атаковали хозяева, которые нанесли 7 ударов в створ. Футболисты "Челси" работали на результат. Из 7 ударов, лондонский клуб ударил четыре раза по воротам и дважды забили. В начале второго тайма отметился Кристофер Нкунку, а в конце поставил точку Михаил Мудрик. В обоих случаях передачу отдал Джейдон Санчо.
Для Михаила Мудрика это третий гол в турнире, а для "Челси" - 12 баллов в турнирной таблице и первое место. "Ханденхайм" остаётся в ТОП-8 с 9-ю очками.
Лига Конференций. 4-й тур
"Ханденхайм" - "Челси" 0:2
Голы: Нкунку (51), Мудрик (86)
Видеообзор матча:
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