Ещё один гол Мудрика. Ханденхайм – Челси 0:2. Видеообзор матча

В 4-м туре Лиги Конференций в Германии встречались "Ханденхайм" и "Челси".

Лондонский клуб вышел на матч с украинцем Михаилом Мудриком, который до матча уже забил два гола и отдал 3 голевые передачи.

Первый тайм команды пытались пробить ворота друг-другу. Хозяева нанесли 6 ударов, 4 с которых пришлись по воротам Йоргенсена, а "Челси" - 5 ударов из 10. Но команды ушли на перерыв с нулями на табло.

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Следующие 45 минут атаковали хозяева, которые нанесли 7 ударов в створ. Футболисты "Челси" работали на результат. Из 7 ударов, лондонский клуб ударил четыре раза по воротам и дважды забили. В начале второго тайма отметился Кристофер Нкунку, а в конце поставил точку Михаил Мудрик. В обоих случаях передачу отдал Джейдон Санчо.

Для Михаила Мудрика это третий гол в турнире, а для "Челси" - 12 баллов в турнирной таблице и первое место. "Ханденхайм" остаётся в ТОП-8 с 9-ю очками.

Лига Конференций. 4-й тур

"Ханденхайм" - "Челси" 0:2

Голы: Нкунку (51), Мудрик (86)

Видеообзор матча: