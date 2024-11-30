Серия А. Милан - Эмполи 3:0. Видео голов и обзор матча
Мяч Мораты и дубль Рейндерса
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" Фонсеки уверенно одолел "Эмполи“ в 14-м туре Серии А. Соперник так и не сумел хотя бы однажды попасть в створ ворот. Хозяева создали много моментов, 3 из которых превратили в голы.
"Милан" остается на 7-м месте, сократив отставание от лидера чемпионата до 8-ми очков.
Серия А. 14-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Эмполи“ 3:0
Голы: Мората 19, Рейндерс 44, 69
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