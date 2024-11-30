Серия А. Милан - Эмполи 3:0. Видео голов и обзор матча

"Милан" Фонсеки уверенно одолел "Эмполи“ в 14-м туре Серии А. Соперник так и не сумел хотя бы однажды попасть в створ ворот. Хозяева создали много моментов, 3 из которых превратили в голы.

"Милан" остается на 7-м месте, сократив отставание от лидера чемпионата до 8-ми очков.

Серия А. 14-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эмполи“ 3:0

Голы: Мората 19, Рейндерс 44, 69