Беспроигрышная домашняя серия продолжается. Боруссия Д – Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов
Немецкая классика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 12-м туре Бундеслиги дортмундская "Боруссия" принимала мюнхенскую "Баварию".
Первый тайм был страшным для гостей. Мало того, что пропустили на 27-й минуте, так ещё и потеряли Кейна. На 33-й минуте "Бавария" лишилась своего лучшего бомбардира.
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"Бавария" отыгралась в конце второго тайма. Гол Мусиала принёс гостям балл в таблицу, а "Боруссия" потеряла победу.
"Бавария" продолжает возглавлять Бундеслигу с 30-ю очками. "Боруссия" - на 5-м месте с 20-ю набранными баллами, но продолжает беспроигрышную домашнюю серию.
Бундеслига. 12-й тур, Дортмунд
"Борусссия" - "Бавария" 1:1
Голы: Байно-Гиттенс (27) – Мусиала (85)
Видеообзор матча:
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