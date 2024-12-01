Беспроигрышная домашняя серия продолжается. Боруссия Д – Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов

В 12-м туре Бундеслиги дортмундская "Боруссия" принимала мюнхенскую "Баварию".

Первый тайм был страшным для гостей. Мало того, что пропустили на 27-й минуте, так ещё и потеряли Кейна. На 33-й минуте "Бавария" лишилась своего лучшего бомбардира.

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"Бавария" отыгралась в конце второго тайма. Гол Мусиала принёс гостям балл в таблицу, а "Боруссия" потеряла победу.

"Бавария" продолжает возглавлять Бундеслигу с 30-ю очками. "Боруссия" - на 5-м месте с 20-ю набранными баллами, но продолжает беспроигрышную домашнюю серию.

Бундеслига. 12-й тур, Дортмунд

"Борусссия" - "Бавария" 1:1

Голы: Байно-Гиттенс (27) – Мусиала (85)

Видеообзор матча: