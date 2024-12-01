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Серия А. Торино - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Спокойно и уверенно

Серия А. Торино - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" Антонио Конте сумели одолеть на выезде "Торино“ и благодаря 3 очкам сохранить лидерство в Серии А.

Все решил единственный гол в матче, который забил Мактоминей. "Наполи" создал больше опасных моментов, а в конце осторожно "засушил“ игру.

Серия А. 14-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи“ 0:1

Гол: МакТоминей 31

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Серия А Наполи Торино
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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