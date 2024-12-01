Серия А. Торино - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча
Спокойно и уверенно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" Антонио Конте сумели одолеть на выезде "Торино“ и благодаря 3 очкам сохранить лидерство в Серии А.
Все решил единственный гол в матче, который забил Мактоминей. "Наполи" создал больше опасных моментов, а в конце осторожно "засушил“ игру.
Серия А. 14-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Наполи“ 0:1
Гол: МакТоминей 31
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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