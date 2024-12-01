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АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Центральный поединок воскресенья

АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" Арне Слота уверенно одолел на своем поле "Манчестер Сити“ Пепа Гвардиолы. Бессодержательная игра от гостей и соперник, который на ходу, принес результат 2:0 в пользу "Ливерпуля".

Победители могли забивать еще больше, но довольствовались по голу в каждом из таймов. Команда закрпиливается на первой позиции в АПЛ. А вот "горожане" уже на 5-й строчке и с 7-ми матчами без побед.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити“ 2:0

Голы: Гакпо (12), Салах (78, с пенальти)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2024 в 22:13
раскусили тактику МС --много лишней игры с мячом а ударов НЕТ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.12.2024 в 22:13
раскусили тактику МС --много лишней игры с мячом а ударов НЕТ
Ответить
0
0

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