АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0. Видео голов и обзор матча
Центральный поединок воскресенья
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" Арне Слота уверенно одолел на своем поле "Манчестер Сити“ Пепа Гвардиолы. Бессодержательная игра от гостей и соперник, который на ходу, принес результат 2:0 в пользу "Ливерпуля".
Победители могли забивать еще больше, но довольствовались по голу в каждом из таймов. Команда закрпиливается на первой позиции в АПЛ. А вот "горожане" уже на 5-й строчке и с 7-ми матчами без побед.
АПЛ, 13-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити“ 2:0
Голы: Гакпо (12), Салах (78, с пенальти)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2024 в 22:13
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