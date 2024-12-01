АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" Арне Слота уверенно одолел на своем поле "Манчестер Сити“ Пепа Гвардиолы. Бессодержательная игра от гостей и соперник, который на ходу, принес результат 2:0 в пользу "Ливерпуля".

Победители могли забивать еще больше, но довольствовались по голу в каждом из таймов. Команда закрпиливается на первой позиции в АПЛ. А вот "горожане" уже на 5-й строчке и с 7-ми матчами без побед.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити“ 2:0

Голы: Гакпо (12), Салах (78, с пенальти)