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АПЛ. Челси - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

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АПЛ. Челси - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Довольно спокойно "Челси" переиграл "Астон Виллу" в 13-м туре АПЛ. Быстрый гол Джексона, мяч Фернандеса и точный удар с левой от Палмера в конце игры сделали результат.

Лондонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, а вот "Астон Вилла" находится на 12-й позиции. Команда Эмери не побеждает уже 8 матчей подряд во всех турнирах.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Челси" - "Астон Вилла“ 3:0

Голы: Джексон (7), Фернандес (36), Палмер (83)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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