АПЛ. Челси - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча
Справились без Мудрика
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Довольно спокойно "Челси" переиграл "Астон Виллу" в 13-м туре АПЛ. Быстрый гол Джексона, мяч Фернандеса и точный удар с левой от Палмера в конце игры сделали результат.
Лондонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, а вот "Астон Вилла" находится на 12-й позиции. Команда Эмери не побеждает уже 8 матчей подряд во всех турнирах.
АПЛ, 13-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
"Челси" - "Астон Вилла“ 3:0
Голы: Джексон (7), Фернандес (36), Палмер (83)
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