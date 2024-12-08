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Фиалки повторили свой клубный рекорд. Серия А. Фиорентина - Кальяри 1:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Имеют хорошую серию

Фиалки повторили свой клубный рекорд. Серия А. Фиорентина - Кальяри 1:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Фиорентина" минимально победила "Кальяри“ на своем поле в рамках 15-го тура Серии А. Единственным в игре стал гол Катальди. Во втором тайме команда откровенно села в оборону, и в итоге добилась своего.

Эта победа стала для "Фиорентины" 8-й подряд в поединках Серии А в этом сезоне. "Фиалки" повторили свой клубный рекорд, который был поставлен в 1960-м году.

Серия А. 15-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Кальяри“ 1:0

Гол: Катальди 24

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Серия А Фиорентина (Флоренция) Кальяри
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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