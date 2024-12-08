Фиалки повторили свой клубный рекорд. Серия А. Фиорентина - Кальяри 1:0. Видеообзор матча
Имеют хорошую серию
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Фиорентина" минимально победила "Кальяри“ на своем поле в рамках 15-го тура Серии А. Единственным в игре стал гол Катальди. Во втором тайме команда откровенно села в оборону, и в итоге добилась своего.
Эта победа стала для "Фиорентины" 8-й подряд в поединках Серии А в этом сезоне. "Фиалки" повторили свой клубный рекорд, который был поставлен в 1960-м году.
Серия А. 15-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Кальяри“ 1:0
Гол: Катальди 24
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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