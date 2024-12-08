АПЛ. Фулхэм - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

Лондонский "Арсенал" не сумел переиграть "Фулхэм" в 15-м туре АПЛ. Команда Артеты создала много моментов, но реализовала лишь один. У их соперника ситуация с точностью наоборот - минимум голевых моментов, но 1 гол.

"Канониры" остаются на 3-м месте в таблице. До лидерской позиции - 6 очков (однако "Ливерпуль" еще имеет игру в запасе).

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Фулхэм" - "Арсенал“ 1:1

Голы: Хименес 11 - Салиба 52