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АПЛ. Фулхэм - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Снова потеря очков от лондонцев

АПЛ. Фулхэм - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" не сумел переиграть "Фулхэм" в 15-м туре АПЛ. Команда Артеты создала много моментов, но реализовала лишь один. У их соперника ситуация с точностью наоборот - минимум голевых моментов, но 1 гол.

"Канониры" остаются на 3-м месте в таблице. До лидерской позиции - 6 очков (однако "Ливерпуль" еще имеет игру в запасе).

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Фулхэм" - "Арсенал“ 1:1

Голы: Хименес 11 - Салиба 52

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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