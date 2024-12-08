АПЛ. Фулхэм - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча
Снова потеря очков от лондонцев
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" не сумел переиграть "Фулхэм" в 15-м туре АПЛ. Команда Артеты создала много моментов, но реализовала лишь один. У их соперника ситуация с точностью наоборот - минимум голевых моментов, но 1 гол.
"Канониры" остаются на 3-м месте в таблице. До лидерской позиции - 6 очков (однако "Ливерпуль" еще имеет игру в запасе).
Английская Премьер-лига, 15 тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Фулхэм" - "Арсенал“ 1:1
Голы: Хименес 11 - Салиба 52
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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