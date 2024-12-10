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Продолжение беспроигрышной серии. Жирона – Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)
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Шестой тур Лиги Чемпионов

Продолжение беспроигрышной серии. Жирона – Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" продолжает беспроигрышную серию в Лиге Чемпионов и во всех турнирах.

В первом тайме команды создавали моменты, били по воротам. Вернувшийся Алиссон Беккер сделал красивые сейвы, но и его коллега Пауло Гассанига не отставал. Команды ушли на перерыв без голов.

Во втором тайме "Ливерпуль" получил право на пенальти. Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Ван де Бек сбил в штрафной нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. Судья подошёл к монитору и подтвердил 11-метровый удар, который реализовал Мохамед Салах. Это был единственный гол в матче.

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"Ливерпуль" продолжает лидировать в Лиге Чемпионов с 18-ю очками. "Жирона" - близка к вылету и сейчас на 31-м месте.

Лига Чемпионов. Жирона. "Монтиливи".

Жирона – Ливерпуль 0:1

Гол: Салах (63, пенальти)

Видеообзор матча:

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Лига чемпионов Ливерпуль Жирона
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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