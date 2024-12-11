Впервые за пять матчей пропустили. Байер – Интер 1:0. Видеообзор матча

"Интер" впервые за пять матчей пропустил и проиграл в Лиге Чемпионов.

В матче с "Байером" на 90-й минуте итальянцы пропустили свой первый гол в Лиге Чемпионов. Отметился Норде Мукиеле.

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Этот гол стал для "Байера" победным, а "Интер" впервые за 5 матчей проиграл и опустился на четвёртую строчку.

Примечательно, что итальянцы в матче ни разу не ударили в створ.

На данный момент "Интер" занимает 4-е место в общей таблице, "Байер" поднялся на второе.

Лига Чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Интер" 1:0

Гол: Мукиеле (90)

Видеообзор матча: