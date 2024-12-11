Впервые за пять матчей пропустили. Байер – Интер 1:0. Видеообзор матча
Этот пропущенный гол стал проигрышным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" впервые за пять матчей пропустил и проиграл в Лиге Чемпионов.
В матче с "Байером" на 90-й минуте итальянцы пропустили свой первый гол в Лиге Чемпионов. Отметился Норде Мукиеле.
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Этот гол стал для "Байера" победным, а "Интер" впервые за 5 матчей проиграл и опустился на четвёртую строчку.
Примечательно, что итальянцы в матче ни разу не ударили в створ.
На данный момент "Интер" занимает 4-е место в общей таблице, "Байер" поднялся на второе.
Лига Чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена"
"Байер" - "Интер" 1:0
Гол: Мукиеле (90)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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